Rekord! Das ist die größte Sandburg der Welt

Exakt 17,66 Meter ragt die Spitze der kolossalen Sandburg über dem Boden der deutschen Ostseeinsel Rügen auf. Das ist Weltrekord – und dieser ist seit Mittwoch 0ffiziell. Damit ist die 11.000 Tonnen schwere Sandburg um 98 Zentimeter höher als der bisherige Rekordhalter in Duisburg.

Insgesamt haben 20 Künstler in den vergangenen Tagen aus gigantischen Sandhaufen ein beeindruckendes Märchenschloss geschaffen. Veranstalter Thomas van den Dungen ist überglücklich, dass es dieses Jahr geklappt hat.

In den vergangenen zwei Jahren musste das Team schwere Rückschläge einstecken. 2017 stürzte die Burg kurz vor ihrer Fertigstellung in sich zusammen und 2018, musste der Bau gestoppt werden, weil sich eine geschützte Vogelart in der Burgruine aus dem Vorjahr eingenistet hatte.

Bis zum 3. November kann die Rekord-Burg als Teil der Sandskulpturen-Ausstellung im Ostseebad Binz besichtigt werden.

Die Bilder des Tages

