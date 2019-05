Drama in Bayern 20. Mai 2019 09:17; Akt: 20.05.2019 10:22 Print

Retter finden Kinderleiche unter den Trümmern

In Rettenbach am Auerberg (D) ist am Sonntag nach einer Explosion ein Wohnhaus eingestürzt. Mehrere Menschen wurden verschüttet – ein Mann und ein Kind konnten nur noch tot geborgen werden.