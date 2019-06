14-Jährige auf dem Weg zu Freundin vermisst

Die deutsche Polizei ist derzeit auf der Suche nach Reven Hajiali aus Rehlingen-Siersburg im Saarland.

Die 14-Jährige verließ am Pfingstsonntag ihr Elternhaus und wollte gegen 18.00 Uhr mit dem Bus zu einer Freundin fahren. Doch die Schülerin kam dort nie an.

Der letzte Aufenthalt von Reven soll der Dillinger Bahnhof gewesen sein. "Wir stehen noch am Anfang und ermitteln in alle Richtungen", so die Polizei in Saarlouis.

Personenbeschreibung

Reven wurde in Syrien geboren und ist circa 1,60 Meter groß und schlank. Die 14-Jährige hat dunkle lange Haare und trägt eine weiße Bluse und Jeans.

Sachdienliche Hinweise über den Aufenthalt von Reven werden an die Polizei Saarlouis unter (+43) 06831-9010 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

