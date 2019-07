Riesen-Dusche kühlt die New Yorker

Gefühlt bis zu 44 Grad hatte es dieser Tage in New York, Hitze plus Luftfeuchtigkeit zwang die Einwohner in die Knie. Am Wochenende wurde der Triathlon abgesagt.

Um den tropischen Temperaturen zu entkommen, flüchten viele Familien zum Wahrzeichen der Serie "King of Queens". Die gewaltige Weltkugelkonstruktion "Unisphere" im Flushing-Meadows-Park wurde zur Weltausstellung 1964 errichtet und bietet mit 94 Fontänen einen der kühlsten Plätze der Stadt. Bald sollen es 500 Sprinkleranlagen sein.

(red)