In Hessen 24. Juni 2019 12:42; Akt: 24.06.2019 13:04

Riesen-Krater auf Feld gibt Polizei Rätsel auf

Auf einem Feld in deutschen Bundesland Hessen wurde am Sonntag ein zehn Meter großer Krater entdeckt. Was ihn verursacht hat, wird untersucht.