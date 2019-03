Shoppingcenter verbannt entenfressenden Fisch

Nachdem ein elf Kilo schwerer Wels in einem künstlich angelegten Teich des Shoppingcenters in Thurrock im englischen Essex dabei beobachtet wurde, wie er eine Ente nach der anderen fraß, musste die britische Umweltbehörde einschreiten.

Der Fisch musste bei dem eher ungewöhnlichen Einsatz "umgesiedelt" werden. "Für Kinder ist es nicht toll, zu sehen, wie dieser riesige Fisch Enten frisst", sagte Ben Norringten von der Umweltbehörde gegenüber britischen Medien.

Wels-Plage in Großbritannien

Angeblich wurde er in einen Teich gebracht, in dem er keinen Schaden anrichten könne, hieß es. In Großbritannien gilt der Wels als invasive Art. Sie werden laut Umweltbehörde vermehrt zur Plage, weil sie die heimischen Arten gefährden. Jetzt will man deren Population etwa mit Angelwettbewerben wieder in den Griff bekommen.

