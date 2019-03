Russische Millionärin stirbt bei Flugzeugabsturz

Eine Maschine befand sich am Sonntag auf dem Weg aus Frankreich nach Egelsbach. Neben dem Piloten befanden sich zwei weitere Personen an Bord. Eine davon sei die russische Millionärin Natalia Filjowa gewesen, wie die russische Fluglinie S7 am Sonntag mitteilte. Die Russin war Eigentümerin von S7.

Laut dem Wirtschaftsmagazin "Forbes" belief sich ihr Vermögen auf 534 Millionen Euro. Damit befand sie sich auf Rang vier der reichsten Frauen Russlands.

Absturzursache nicht geklärt

Über Erzhausen verlor der Pilot offenbar die Kontrolle über die Maschine. Es kam zum Absturz. Laut Polizei brannte das Kleinflugzeug komplett ab. Alle drei Insassen kamen ums Leben.

Wie es zur Tragödie kam ist vorerst unklar. Die Ermittlungen laufen und wurden von der deutschen Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung aufgenommen. Zum Zeitpunkt des Unglücks sei die Maschine nicht mehr unter Kontrolle der Deutschen Flugsicherung gewesen.

(slo)