03. Juli 2019

33-Jähriger stürzt in Teergrube und überlebt

In Russland ist ein 33-Jähriger aus Versehen in einem stillgelegten Asphaltwerk in eine Teergrube gefallen. Im Krankenhaus musste der Teer mit Rasierklingen entfernt werden.