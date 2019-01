Russland 15. Januar 2019 18:45; Akt: 15.01.2019 18:45 Print

Frau wird für tot erklärt, wacht in Leichenhalle auf

Als der Mitarbeiter einer Leichenhalle in Russland an einer Frau eine Namensmarkierung anbringen will, erwacht die 62-Jährige plötzlich wieder zum Leben.