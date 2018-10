Zirkus-Löwin zerfleischt Gesicht von Mädchen (4)

Medienberichten zufolge passierte der Vorfall am Sonntag bei einer Zirkus-Show in der Region Krasnodar am Kaukasus im Süden Russlands.

Eine Löwin hatte gerade ein Kunststück aufgeführt, als sich die Raubkatze plötzlich von seinem Dompteur losgerissen hatte. Das Tier rannte dabei gezielt auf ein kleines Mädchen zu, das hinter einem Zaun in der ersten Reihe saß.

Auf einem Amateurvideo ist zu erkennen, wie die Löwin die 4-Jährige attackiert und in das Gesicht beißt. Unter dem Publikum bricht daraufhin Chaos aus.

Zirkus-Direktor festgenommen

Mehrere Zuseher eilten dem Mädchen umgehend zu Hilfe und brachten das Kind in Sicherheit. Die 4-Jährige wurde im Gesicht verletzt und nach der Erstversorgung in ein Spital gebracht.

Das verletzte Mäderl wurde sofort operiert, Behörden bezeichnen den Gesundheitszustand als stabil. Der Zirkus-Direktor wurde von der Polizei festgenommen.

