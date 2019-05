Autofähre vor Kroatiens Adria-Küste havariert

Die Fähre der italienischen Reederei SNAV hatte zuvor in Ancona abgelegt und befand sich gerade auf dem Weg nach Split (Kroatien), als Donnerstagnacht gegen 3 Uhr früh plötzlich einer der Motoren ausfiel. Die 250 Passagiere und 97 Crew-Mitglieder waren stundenlang auf dem Schiff gefangen, wie italienische Medien berichten.

"Die 'Aurelia' hat am Donnerstagmorgen, etwa 40 Meilen vor der Küste von Split, einen Motorschaden registriert", so die Reederei in einer Aussendung. Schlepper seien unterwegs, die das havarierte Schiff in den Hafen bringen würden.



Wegen starken Winden und hohem Wellengang in der Adria – sie sollen bis zu fünf Meter hoch sein – mussten die Schleppschiffe allerdings umkehren, bevor sie die "Aurelia" überhaupt erreicht hatten.

"Wir sind den Wellen ausgeliefert", erzählt ein Passagier an Bord gegenüber "Corriere Adriatico":



"Es gibt Strom an Bord, alle Geschäfte sind geöffnet und Dienstleistungen werden ganz normal angeboten", beruhigt die Betreiberfirma. Es soll keine Verletzten geben, zudem habe der Kapitän alle Passagiere über die gegenwärtige Situation und die gesetzten Maßnahmen aufgeklärt. Die Reederei entschuldigte sich öffentlich bei den Betroffenen für die Verzögerung.

Kurz nach 15.30 Uhr soll es laut einem SNAV-Sprecher aber einem Schlepper gelungen sein, durchzukommen. Er sollte die "Aurelia" noch am Abend in den Hafen von Split ziehen.

