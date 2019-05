Copilot kletterte zurück in brennende Maschine

Während sämtliche Insassen von Flug SU1492 nach der Feuernotlandung in Moskau am Sonntag Hals über Kopf aus der brennenden Maschine flüchteten, kletterte ein Mann todesmutig wieder zurück in das Inferno.

Laut dem Nachrichtenportal "MKRU" soll es sich dabei um den Copiloten der Sukhoi Superjet 100, Maxim Kuznetsov, handeln. Dieser war zuvor über eine eingeschlagene Cockpit-Scheibe und ein Notseil ins Freie gelangt. Einige Feuerwehrmänner helfen ihm, den Sprung auf den Asphaltboden unbeschadet zu überstehen.

Womit die Einsatzkräfte nicht rechneten: Kaum draußen, stürmte Kuznetsov zur nächsten Notrutsche und kletterte zurück in die Passagierkabine, aus der dicke Rauchwolken quollen. Dabei musste er sich sogar mehrmals aus dem Griff der Helfer losreißen, die versuchten, ihn aufzuhalten.

Passagier Oleg Molchanov, der das Unglück überlebt hatte, filmte die außergewöhnlichen Szenen vom Rand der Landebahn mit:



Im Inneren soll Kuznetsov dann seinem Piloten-Kollegen Denis Evdokimov bei der Evakuierung der verbliebenen Insassen geholfen und auch Flugdokumente aus dem Cockpit ins Freie gebracht haben. Kuznetsov soll dabei auch Evdokimovs Leben gerettet haben, doch diese Behauptungen konnten bislang nicht verifiziert werden.

Bestätigt ist hingegen, dass beide Piloten ihren todesmutigen Einsatz überlebt haben. Sie mussten aufgrund einer Rauchgasvergiftung behandelt werden, sind aber wohlauf.

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)