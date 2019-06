Schildbürgerstreich? 161 Parkverbote in einer Straße

Rund 550 Meter ist die Allee am Heiligen-Geist-Kamp in Lübeck lang – aktuell sieht man allerdings die Bäume vor lauter Schilderwald nicht mehr. Gleich 161 Halte- und Parkverbote säumen nämlich die beiden Seiten der vierspurigen Straße.

Die ungewöhnliche Schilderparade sorgt für Verwunderung. Doch die Aktion hat einen bestimmten Grund. Weil bald eine Fahrbahnsanierung ansteht, mussten Vermessungsarbeiten durchgeführt werden. Und für diese dürfen am Straßenrand keine Autos abgestellt sein, wie eine Sprecherin der Hansestadt gegenüber der deutschen Nachrichtenagentur dpa erklärt.

Das Problem: Die einzelnen Parkbuchten werden von Grünstreifen und Bäumen unterbrochen. Eine Beschilderung lediglich am Anfang und Ende der Parkstreifen, wie sonst üblich, könnte missverständlich sein, so die Sprecherin. Die Stadtverwaltung ging deshalb auf Nummer sicher und ließ jede der Parkbuchten einzeln beschildern, jeweils am Anfang und am Ende.

Das Resultat ist ein skurril anmutender Schilderwald. Wie das ganze aussieht, zeigt das Video oben.

