Schlägerei an Anti-Ku-Klux-Klan-Demo

An der Anti-Ku-Klux-Klan-Demo in der Schweiz gingen am Samstag mehrere Dutzend Menschen aufeinander los. Der Umzug konnte trotzdem wie geplant weitergeführt werden.