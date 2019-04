Schneeweißes Reh mit Drohne gefilmt

Ein Albino-Reh streift derzeit durch das Berner Oberland in der Schweiz. Nachdem ein Bauer aus der Region mit seiner Drohne bereits Fotos vom Tier geschossen hatte, konnte er am Montag auch Filmaufnahmen davon machen. "Es war mit einem kleinen Rehbock unterwegs. Wer weiß, vielleicht gibt es im Herbst ja ein Albino-Kitz", so der Landwirt.

