Schülerin feiert mit Obachlosen Abschlussparty

Schicke Location, sauteueres Essen und Geschenke zum bestandenen High-School-Abschluss? Für Leanne Carasco war das keine Option. Die 18-Jährige lud stattdessen 200 bedürftige zum Essen. Die Schülerin von der Waltrip High School in Houston (USA) engagiert sich schon länger sozial und half häufig ehrenamtlich im "Star of Hope", dem Familienzentrum ihres Viertels. Und genau dort richtete sie jetzt auch die Feierlichkeiten für die Obdachlosen aus.

Es gab aber nicht nur Pizza

Gemeinsam mit Freunden und Verwandten bestellte Leanne 95 große Pizzen und verbrachte den ganzen Tag damit, diese an Menschen zu verteilen, die sich sonst keine leisten könnten. Der Ansturm war riesig, die Begeisterung der Menschen noch größer.

Instead of a graduation party, Waltrip HS Senior Leanne Carrasco asked family and friends to throw a pizza party for the homeless women and children @StarOfHope. They provided and served 95 pizzas and made and distributed 400 "toiletry bags". pic.twitter.com/Oy0kucI5Yi