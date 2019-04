Schüsse nahe Kopenhagen mit mehreren Verletzten

Wie die dänische Polizei auf Twitter mitteilt, habe es in der Gemeinde Rungsted eine Schießerei gegeben, bei der mehrere Personen von Schüssen getroffen wurden.

Wie massiv die Verletzungen sind und ob es Todesopfer gibt, ist bisher unklar. Weiter hieß es, dass die Polizei mit einem Großaufgebot vor Ort sei.

Welches Motiv hinter den Schüssen stecke, könne man noch nicht sagen. Nicht ausschließen lasse sich, dass es sich um eine Schießerei zwischen rivalisierenden kriminellen Banden gehandelt habe. Ein Augenzeuge sagt zu "TV 2", dass er kurz vor den Schüssen "sieben bis acht Gangstertypen" gesehen hätte, die sehr aufgeregt zu sein schienen.

Die Polizei hatte den Schauplatz, eine Straße an der Küste von Rungsted, abgesperrt, auch Rettungswägen waren vor Ort. Mit kugelsicheren Westen, automatischen Waffen und Hunden durchkämmte die Polizei den Tatort. Ein weiterer Augenzeuge gab an, er hätte zumindest zwei Schussopfer gesehen. Eine Person habe eine Schusswunde am Bein, eine weitere Person eine Wunde am Kopf erlitten.

Die dänische Polizei ermittelt, am Samstagabend wurden keine Details zum Vorfall genannt.

(rfi)