Schüsse vor Moschee in Brest - Zwei Verletzte

Ein derzeit noch flüchtiger Schütze hat vor einer Moschee im französischen Brest das Feuer auf Menschen eröffnet, die den Gottesdienst verließen. Zwei Personen wurden verletzt.

Die Verletzten schwebten nach dem Vorfall am Donnerstag nachmittag nicht in Lebensgefahr, heißt es von offizieller Seite. Sie seien bei Bewusstsein und laut berichten französischer Medien vor allem "in die Beinen getroffen worden".

Schütze identifiziert, aber auf der Flucht

Der Schütze soll laut ersten Meldungen derzeit noch auf der Flucht sein. Die Behörden haben den Mann aber inzwischen identifiziert. Die Hintergründe der Tat seien noch unbekannt, sagte Staatsanwalt Jean-Philippe Recappe.

Während die Polizei eine Alarmfahndung nach dem Täter durchführt, werden die Verletzten von Einsatzkräften der Feuerwehr versorgt.

(red)