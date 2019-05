Segelboot gesunken: Küstenwache rettet Paar

Am Mittwoch hat die US-Küstenwache des Bundesstaats New Jersey ein Paar aus dem Ozean gerettet. Die Personen waren bereits zwei Jahre auf See unterwegs gewesen.

Heftiger Wind soll das Boot umgekippt haben - dabei verlor das Pärchen all seine Habseligkeiten, der Mann und die Frau gerieten in Seenot, fielen ins Wasser.

Drei Stunden mussten die beiden ausharren, bis endlich Rettung kam.

