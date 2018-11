Seltener Fund: Dutzende Katzen-Mumien entdeckt

Die Grabanlage in Saqqara, südlich der ägyptischen Hauptstadt Kairo, wurde im April erstmals geöffnet. Einige Gegenstände darin sollen über 6.000 Jahre alt sein.

Seitdem haben die Archäologen geforscht, gegraben und datiert. Nun haben sie ihre Funde aus dem Inneren der Öffentlichkeit präsentiert. Und sie sind spektakulär!

Dutzende Katzen-Mumien

Drei der sieben im Grab gefundenen Sarkophage waren voll mit Dutzenden Katzen-Mumien. Die Tiere wurden im alten Ägypten als Götter verehrt und den Pharaonen als Opfergabe mit ins Grab gegeben. Neben den Mumien wurden auch 100 vergoldete Holzkatzen und eine Bronzestatue der Katzengötting Bastet gefunden.

Käfer, Kobra, Krokodil

Als aufsehenerregend kann man auch die mumifizierten Skarabäus-Käfer bezeichnen, die entdeckt wurden. Weiters wurden mehrere Holzsarkophage mit einbalsamierten Kobras und Krokodilen gefunden.

Seltener Fund

Das Grab stammt aus der Fünften Dynastie des alten ägyptischen Reiches. Einige gefundene Artefakte dürften aber deutlich älter sein.

Es ist sehr selten, dass Gräber aus dieser Zeit noch so intakt sind wie dieses. Hier waren Tür und Fassade noch intakt, was den Forschern Hoffnung gab auch im Inneren viele unberührte Schätze zu finden.

Und so war es auch: "Das sind die ersten mumifizierten Skarabäus-Käfer, die wir in der Gegend finden, wirklich einzigartig", erklärte Mostafa Waziri, vom Obersten Rat für Altertümer der ägyptischen Regierung. "Dass sie in eigenen kleinen Särgen lagen, die noch verschlossen waren,.. das habe ich noch nie gesehen."

Die Arbeit der Archäologen ist nach dem Fund noch lange nicht abgeschlossen. Sie werden die entdeckten Artefakte sicherlich weiter untersuchen und ihre Bedeutung näher erforschen. In den kommenden Wochen wollen sie weitere Erkenntnisse bekanntgeben.

