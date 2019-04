Sie hütet in Zukunft Royal Baby Sussex

Die zauberhafte Nanny wurde den Royals von den Clooneys höchstpersönlich empfohlen, sie hat in Hollywood längst den "Mary Poppins"-Status: Simpson betreute schon 270 Säuglinge, war jahrelang bei Superstars wie Justin Timberlake, Matt Damon und Jessica Alba als Kindermädchen engagiert.

"Nanny Connie" Simpson (Bild: Reuters) "Nanny Connie" Simpson (Bild: Reuters)

"Nichts bringt sie aus der Ruhe. Sie kann ein Baby sogar während eines Tsunami in den Schlaf wiegen, kein Witz!", schwärmt Alba. Wer sich Simpson (75.000 € Jahresgage) nicht leisten will, kann in ihrem Ratgeber "The Nanny Connie Way" ihre Tipps nachschlagen.

Indes ließ das royale Baby auch am Montag weiter auf sich warten: Vor Frogmore Cottage landete zwar ein Helikopter (falls es Komplikationen bei der Geburt geben sollte) – aber sonst blieb es absolut still …

