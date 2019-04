So ist Julian Assange in der Botschaft gealtert

Die Bilder gingen um die Welt: Die britische Polizei hat Wikileaks-Gründer Julian Assange am Donnerstag in der Botschaft Ecuadors in London verhaftet. Ein Video zeigte, wie der Wikileaks-Gründer von Polizeibeamten in Handschellen aus der Botschaft getragen wurde.

Auffällig dabei: Mit seinen langen Haaren und dem Vollbart wirkte der 47-Jährige um Jahrzehnte gealtert. Wie massiv sich das Aussehen des Wikileaks-Gründers verändert hat, sehen Sie in der Bildstrecke oben.

Das Video der Verhaftung:



Julian Paul Assange wurde am 3. Juli 1971 in Townsville (Australien) geboren. Sein ursprünglicher Nachname war Hawkins, doch seine Eltern trennten sich noch vor der Geburt. Der spätere Wikileaks-Gründer nahm später den Namen seines Stiefvaters Richard Assange an.

Rückblick: Die Geschichte des Julian Assange:





(red)