So können Sie sich einen Milliardär angeln

Urlaub macht Anna nur an traumhaften Stränden, auf tropischen Inseln oder in luxuriösen Skigebieten, shoppen geht die Schwedin nur bei Gucci oder Versace - und das alles, ohne einen Cent dafür selbst auszugeben. Wie das geht? Anna lässt sich alles von ihren reichen Begleitern – die fesche Brünette ist nämlich ausschließlich mit Milliardären liiert - bezahlen.

Jetzt hat das "Jetset Babe" ein eigenes Buisness gestartet, um anderen Frauen beizubringen, wie sie es ihr gleichtun können.

"Ich komme selbst aus keiner reichen Familie, habe aber in jungen Jahren einen Mann kennengelernt, der mich in die "High Society" eingeführt hat. Wenn man diesen Luxus einmal kennengelernt hat, ist es schwer, ihn wieder los zu lassen", so Anna im der TV-Sendung "This Morning".

Für 200 Dollar bringt Anna Frauen bei, wie man sich in der High Society bewegt.

In der "School of Affluence" können Luxus süchtige Frauen werden, was Anna "Jetset Babes" nennt – und dass, ohne ihren Hintern vom Sofa zu bewegen: Die Kurse sind nämlich online. In sieben Schritten lehrt Anna, wie frau erfolgreich in die High Society eintritt, sich in eine stilvolle Frau verwandelt, wie sie Kontakte zur Elite bekommt – und wie sie nie mehr wieder in ihrem Leben etwas arbeiten muss. "Ich finde, Frauen in der High Society sollten nicht gezwungen werden, zu arbeiten. Und wenn sie es nicht tun, sollten sie dafür auch nicht verurteilt werden", so Anna.

Sie selbst ist durch ihre Art, zu leben, bereits in verrückte Situationen geraten: "Eine Weile datete ich einen sehr reichen Mann und reiste mit ihm überall hin. Es war wie im Film. Überall waren Bodyguards. Er drückte mir einfach eine Tasche voll Geld in die Hand und sagte: 'Geh shoppen'.

Ihren Schülerinnen rät sie trotzdem, sich abzusichern, in dem sie sich Geld sparen, sich weiterbilden und Arbeitserfahrung zu sammeln – für den Fall, dass der Milliardär irgendwann nicht mehr will, oder man den Milliardär nicht mehr will.

