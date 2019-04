Generalaudienz 17. April 2019 15:09; Akt: 17.04.2019 15:44 Print

So lief Gretas Treffen mit Papst Franziskus in Rom

Die 16-jährige Klimaaktivistin Greta Thunberg traf am Mittwoch Papst Franziskus im Rahmen der wöchentlichen Generalaudienz am Petersplatz in Rom.