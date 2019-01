Das war knapp 15. Januar 2019 12:19; Akt: 15.01.2019 12:22 Print

Soldaten in Davos von Lawine überrascht

Eine kontrollierte Lawinensprengung in Davos artet beinahe aus. Nur in letzter Sekunden können sich Soldaten der Schweizer Armee in Sicherheit bringen.