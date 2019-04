Ist auch der Nachthimmel bald voller Werbung?

Die Idee von StartRocket hört sich ebenso beeindruckend wie bedenklich an. Denn ab 2021 soll am nächtlichen Sternenhimmel riesige Werbung prangen, die von der Erde aus zu sehen ist.

Aufschrei von Astronomen

Der russische Arm von Pepsi wollte laut einer Sprecherin bereits an einem Testlauf teilnehmen, doch dann kam das "Njet" vom amerikanischen Mutterkonzern.

Zu laut ist der Aufschrei von Astronomen, die nicht nur eine ästhetische Verunreinigung des Nachthimmels anprangern, sondern auch ihre Arbeit dadurch behindert sehen.

StartRocket plant, insgesamt 200 Mini-Satelliten, die jeweils nur ein paar Kilogramm schwer sind, in 500 Kilometer Höhe zu schießen. Dort können sie dann in Formation fliegen und die Werbung in die Nacht projizieren. Ein Logo wäre – von der Erde aus gesehen – etwa so groß wie der halbe Mond.

