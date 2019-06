Stephanie Grisham ist Trumps neue Sprecherin

US-Präsident Donald Trump macht Stephanie Grisham zu seiner neuen Sprecherin. Die bisherige Sprecherin von Trumps Frau Melania werde den Posten übernehmen, teilte die First Lady am Dienstag via Twitter mit.

Vor eineinhalb Wochen war überraschend angekündigt worden, dass Trumps bisherige Sprecherin Sarah Sanders das Weiße Haus zum Monatsende verlässt. Sie wolle in ihren Heimatstaat Arkansas zurückkehren, teilte Trump mit.





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(rab)