Tausende Passagiere in Amsterdam gestrandet

Tankprobleme haben den Flugverkehr am Flughafen Schiphol am Mittwoch lahmgelegt. 20 000 bis 30.000 Passagiere seien gestrandet, wie eine Flughafensprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Abend mitteilte.

Für die Urlauber sollten so schnell wie möglich Hotelzimmer gefunden werden, der Flughafen rechnet aber damit, dass einige Tausend Passagiere auf Feldbetten übernachten müssten.

Wegen einer Störung beim Tank-Unternehmen konnten über 100 Maschinen nicht rechtzeitig abfliegen, 180 Flüge wurden annulliert. Wie lange die Störung noch dauern werde, sei unklar.

Auch der Flug am Abend von Amsterdam nach Wien wurde gestrichen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)