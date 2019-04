Hündin schwimmt 220 km vor Küste um ihr Leben

Am Ende ihrer Kräfte strampelte die braune Straßenhündin im Golf von Thailand auf eine Bohrinsel zu – 220 Kilometer vom nächsten Festland entfernt. Auf der stählernen Verankerung der Konstruktion fand sie nicht nur den ersehnten Halt, sondern auch Rettung.

Der Vierbeiner hatte riesiges Glück, dass das Meer am Freitag völlig ruhig war. So konnte er sich an den Stahlrohren festhalten, wo ihn die Arbeiter schließlich entdeckten. Einer der Männer kletterte hinunter, um ein Seil am Körper der Hündin zu befestigen. Gemeinsam wuchteten sie das Tier schließlich auf die Arbeitsebene hinauf.

"Die Rettung dauerte etwa 15 Minuten", erzählt Arbeiter Vitisak Payalaw auf Facebook. Zu allererst wurde die völlig erschöpfte Hündin mit Trinkwasser versorgt. Danach wurde sie medizinisch untersucht und mit Futter wieder aufgepäppelt.

Neues Zuhause für "Boonrod"

Wie das Tier überhaupt zur Bohrinsel kam, ist noch unklar. Dass es die ganzen 220 Kilometer von der nächsten Küste geschwommen ist, ist nicht sehr wahrscheinlich. Vielmehr könnte es von einem Fischerboot ins Meer gesprungen bzw. gefallen sein.

Seit Montag hat die Hündin wieder festen Boden unter den Füßen. Ihrem Retter Vitisak Payalaw ist sie so ans Herz gewachsen, dass er sie bei sich aufnehmen möchte, wenn seine Schicht Ende April endet. Er hat für seine neue Gefährtin auch schon einen Namen: Boonrod, was in etwa "geretteter Hund" bedeutet. Bei einem so großen Herz für Tiere kann man über diesen Mangel an Kreativität aber durchaus auch mal hinwegsehen.

(rcp)