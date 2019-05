Strand aus "The Beach" bis 2021 gesperrt

Wie "orf.at" berichtet, bleibt der Kultstrand aus dem Hollywood-Film "The Beach", bei dem u.a. Filmstar Leonardo diCaprio mitwirkte, bis mindestens 2021 für die Öffentlichkeit gesperrt. Das kündigte der für die Sanierung des Strandes zuständige Meeresbiologe Thon Thamrongnawasawat in Bangkok an.

Bereits im vergangenen Juni hatte die thailändische Regierung den Strand Maya Bay auf der Insel Ko Phi Phi Leh den Strand gesperrt. Die nunmehrige Verlängerung soll aus Gründen des Umweltschutzes erfolgt sein.

Schließung im Sinne des Naturschutzes

In der Vergangenheit sollen den Strand bis zu 7.000 Touristen täglich besucht haben, was erhebliche Umweltschäden zur Folge gehabt haben dürfte. Um genau jenen entgegenzuwirken, wurden angeblich bis zu 20.000 neue Korallen angesiedelt.

Durch die Schließung des Strandes sollen Einnahmen in Millionenhöhe entgehen. Thamrongnawasawat verteidigte den Schritt trotzdem, denn die Erholung der Natur brauche Zeit. Die Besitzer von Ausflugsbooten sind über den potenziellen Dienstentgang freilich erbost. Im vergangen Jahr sollen insgesamt 38 Millionen Urlauberinnen und Urlauber Thailand besucht haben.

(mr)