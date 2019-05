May verkündet Datum für ihren Rücktritt

Wie die BBC berichtet, wird die britische Premierministerin Theresa May am Freitag das Datum ihres Rücktritts als Parteichefin und damit auch als Premierministerin bekanntgeben.

May soll zudem einen Zeitplan für das Auswahlverfahren für ihre Nachfolge – britischen Medien zufolge beginnend mit 10. Juni –vorlegen. May berät am Freitag mit dem Graham Brady, dem Vorsitzenden des 1922-Ausschusses ihrer Konservativen Partei, über die weiteren Schritte.

Zunächst hatte May angekündigt, Details über ihren Rückzug erst nach der neuerlichen Abstimmung über ihren Brexit-Deal vorlegen zu wollen. Diese war Anfang Juni geplant, wurde nun aber auf unbestimmte Zeit verschoben. Ein neuer Termin soll erst nach Pfingsten vereinbart werden.

