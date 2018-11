Mann schießt in Country-Bar auf Gäste

Der Vorfall begann am späten Mittwochabend (Ortszeit) um etwa 23.20 Uhr in dem Nachtclub "Borderline Bar & Grill", in der Stadt Thousand Oaks in Kalifornien.

Die Lage sei noch nicht unter Kontrolle, berichtete der Sender ABC. Die Polizei sucht nach mindestens einem Täter. Auf Bildern des Senders waren Einsatzkräfte zu sehen, die einen Verletzen versorgten. Laut einem lokalen Medienbericht soll ein Mann rund 30 Schüsse abgegeben haben.

Mehrere Polizei- und Rettungsfahrzeuge befinden sich im Einsatz. Ob sich noch Menschen in dem Lokal befinden war derzeit nicht bekannt. Das "Borderline" ist eine Cournty-Bar, in der viele Live-Konzerte stattfinden.

Foto: In diesem Nachtclub feuerte der Täter auf die Menge:

Videos und Fotos vom Tatort in Thousand Oaks:

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(Red)