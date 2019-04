Ein Toter, drei Verletzte vor Club "Love Machine"

Ein Unbekannter hatte am frühen Sonntagmorgen aus einem gestohlenen Sportwagen heraus im Vorbeifahren Schüsse auf eine Gruppe von Menschen vor "Love Machine", einem Nachtclub in Melbourne, abgegeben. Anschließend fuhr der Schütze unerkannt davon. Der Wagen sei wenig später ausgebrannt im Norden der Stadt gefunden worden, berichtete die Zeitung "The Age".

Nach den Schüssen ist ein 37-Jähriger an seinen Verletzungen gestorben. Der Wachmann, der von den Kugeln im Gesicht getroffen wurde, starb später im Krankenhaus, wie die Medien berichteten. Drei weitere Verletzte wurden im Krankenhaus behandelt. Der Tatort wurde weiträumig abgeriegelt, Experten der Polizei sicherten Spuren.

Über die Hintergründe der Auseinandersetzung in dem für die Partyszene bekannten Teil von Melbourne lagen keine gesicherten Erkenntnisse vor. Die Polizei gehe jedoch Hinweisen über eine mögliche Erpressung der Besitzer des Clubs durch eine kriminelle Motorrad-Gang nach.

