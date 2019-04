Tote Journalistin 24. April 2019 07:33; Akt: 24.04.2019 08:45 Print

Nordirland: Lyra McKee wird beigesetzt

Die, durch einen Schuss der illegalen Organisation New IRA, getötete Journalistin Lyra McKee (29) wird am Mittwoch beigesetzt. Die Beerdigung findet in Belfast statt.