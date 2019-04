Tote nach Erdbeben auf den Philippinen

Am Montag brach im Norden der Philippinen Panik aus. In der Stadt Castillejos in der Provinz Zambale stürzten plötzlich mehrere Gebäude ein, Menschen rannten auf die Straße. Entlang einer Hauptverkehrsstraße wurden Risse und Steinschläge beobachtet.

Grund dafür war ein Erdbeben der Stärke 6,1 auf der Richterskala. Dabei kamen mindesten sechs Menschen ums Leben, 50 weitere wurden verletzt, wie die Provinzgouverneurin von Pampanga, Lilia Pineda, mitteilte. Die Erbebenwarte sprach zwar keine Tsunami-Warnung aus, jedoch wurden die Einwohner zur Vorsicht wegen möglicher Nachbeben aufgerufen.

Videos im Netz zeigen wie stark das Beben war. Auf einigen Clips ist ein Wolkenkratzer zu sehen, der so heftig schwankte, dass das Pool am Dach überschwappte.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)