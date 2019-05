TV-Star mit 38 Jahren im Schlaf gestorben

Tiefe Trauer um Troy Dean Shafer! Der Reality-Star ist unerwartet gestorben.

Der 38-Jährige war als DIY-Handwerker (Do It Yourself) bei "Nashville Flipped" zu sehen und erlangte dadurch internationale Bekanntheit.

Wie unter anderem die "CNN" berichtet, verstarb Shafer bereits am 28. April im Schlaf.

"Jeder hat ihn bewundert"

Die genaue Todesursache ist noch völlig unklar, Ermittlungen laufen. Gerichtsmediziner arbeiten offenbar an einem toxologischen Befund.

"Troy Dean Shafer war ein engagierter und ambitionierter Unternehmer und Restaurationsexperte. Jeder bei 'Nashville Flipped' hat ihn bewundert", so der Fernsehsender "DIY Network".

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(wil)