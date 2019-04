Trump behauptet, sein Vater sei ein Deutscher

Bereits zum vierten Mal hat US-Präsident Donald Trump behauptet, dass sein Vater in Deutschland geboren worden sei – dabei stimmt dies nicht. Sein Vater, Fred Trump, wurde in New York in der Bronx geboren, wo er auch aufwuchs. Wieso der Präsident immer wieder behauptet, dass sein Vater in Deutschland geboren worden sei, ist unklar.

Das Thema kam laut "USA Today" am vergangenen Dienstag während eines Gesprächs über die Nato und Deutschland erneut auf. Dabei sagte Trump: "Ich meine, Deutschland zahlt wirklich nicht genug. Ich habe großen Respekt für Angela und ich habe großen Respekt für ihr Land. Mein Vater ist Deutscher, richtig? War Deutscher. Geboren in einem wundervollen Ort in Deutschland, daher habe ich positive Gefühle gegenüber Deutschland."

Mutter wurde in Schottland geboren

Diese Aussage stimmt aber nicht. Nur Trumps Großeltern stammen ursprünglich aus Europa und wanderten schließlich in die USA aus.

Es handelt sich dabei um das vierte Mal, dass Trump diese Falschaussage macht. Im letzten Jahr behauptete er gegenüber Fox News, dass sein Vater Deutscher sei. Auch zum Thema EU sagte er: "Wir lieben die Europäische Union, wissen Sie, ich war vor vielen Jahren dort, meine Eltern wurden in der EU geboren."

Gegenüber CBS sagte Trump: "Vergessen Sie nicht, beide meine Eltern wurden in EU-Ländern geboren. Meine Mutter in Schottland, mein Vater in Deutschland – Sie wissen, dass ich diese Länder liebe." Immerhin bei der Aussage über seine Mutter liegt Trump richtig.

