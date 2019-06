Trump beleidigt Londons Bürgermeister

Der erste Eklat ließ nicht lange auf sich warten, US-Präsident Trump twitterte im Anflug auf London aus der Air Force One über Londons Bürgermeister:

«Er ist ein eiskalter Verlierer, der sich auf die Kriminalität in London konzentrieren sollte, nicht auf mich», schrieb der US-Präsident am Montag unmittelbar vor der Landung in London im Onlinedienst Twitter weiter.





.@SadiqKhan, who by all accounts has done a terrible job as Mayor of London, has been foolishly “nasty” to the visiting President of the United States, by far the most important ally of the United Kingdom. He is a stone cold loser who should focus on crime in London, not me...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3. Juni 2019

De Blasio mache auch einen "furchtbaren Job"

Khan erinnere ihn sehr stark an den "sehr dummen und inkompetenten" New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio, legte Trump in einem zweiten Tweet nach. De Blasio mache auch einen "furchtbaren Job", Khan sei aber nur "halb so groß" wie sein New Yorker Kollege, der bei der Präsidentenwahl im kommenden Jahr für die Demokraten gegen Trump antreten will.

Der US-Präsident fügte hinzu, dass er sich "auf jeden Fall" sehr auf seinen Besuch in Großbritannien freue. Er wolle Großbritannien ein "guter Freund" sein.

Das Programm:

In der britischen Hauptstadt werden Trump und seine Ehefrau Melania zunächst im Buckingham Palace von Queen Elizabeth II. empfangen. Später legt das Präsidentenpaar einen Kranz am Grabmal des unbekannten Soldaten in der Westminster Abbey nieder.

Am Nachmittag besuchen Trump und seine Frau Melania Thronfolger Charles und dessen Frau Camilla zum Tee. Am Abend steht ein Staatsbankett im Buckingham-Palast auf dem Programm. Man fürchtet sich jetzt schon vor den nächsten Peinlichkeiten.

Möglicherweise wird US-Präsident Donald Trump auch mit dem früheren britischen Außenminister Boris Johnson und dem Brexit-Hardliner Nigel Farage zusammenkommen. Trump sagte kurz vor seinem Abflug nach London: "Sie wollen sich mit mir treffen. Wir werden sehen, was passiert, ob wir uns tatsächlich treffen".





