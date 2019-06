Trump zu Putin: "Misch dich nicht in die Wahl ein!"

Beim G20-Gipfel im japanischen Osaka traten die Präsidenten der USA und Russlands, Donald Trump und Wladimir Putin, vor ihrem Vieraugengespräch vor die Kameras. Sie schüttelten wie üblich für die Kameras die Hände und gaben ein paar Statements ab. Dann warfen Reporter wild durcheinander Fragen in den Raum.

In Anspielung auf die angebliche Einmischung Russlands in den US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 zu Gunsten von Trump wollte eine Dame wollte wissen vom US-Staatschef wissen: "Herr Präsident, werden Sie Russland sagen, dass sie sich nicht in die [Präsidentschafts]wahlen 2020 einmischen sollen?"

"Mischen Sie sich nicht in die Wahl ein"

Trocken antwortet Trump: "Selbstverständlich werde ich das tun." Dann dreht er sich zum breit grinsenden Putin und sagt ähnlich erheitert: "Mischen Sie sich nicht in die Wahl ein". Dann zeigt er demonstrativ mit dem Finger auf Putin und wiederholt: "Mischen Sie sich nicht in die Wahl ein."

Putin grinst weiter, bleibt aber stumm. Auch Trump kann sich ein Lächeln nicht mehr verkneifen. Dann ging es mit den nächsten Fragen weiter bevor sich die beiden Staatschefs zu Gesprächen zurückzogen.



