Trump legt sich wegen US-Rapper mit Schweden an

US-Rapper Asap Rocky sitzt in schwedischer Haft und US-Präsident Donald Trump schimpft die Regierung des Landes. Er sei "sehr enttäuscht" von Ministerpräsident Stefan Löfven wegen dessen Handlungsunfähigkeit, twitterte Trump. "Schweden hat unsere afroamerikanische Gemeinschaft in den Vereinigten Staaten im Stich gelassen", fügte er hinzu.

"Der sehr talentierte Premier"

Nach einem Telefonat mit Löfven hatte Trump zuerst die Hoffnung geäußert, dass der – so Trump wörtlich – "sehr talentierte Premier" sich für die Freilassung des afroamerikanischen Musikers einsetzen werde. Obwohl die schwedische Justiz unabhängig von Regierungsanweisungen arbeitet, wie Schwedens Premier Trump gegenüber deutlich machte.

Very disappointed in Prime Minister Stefan Löfven for being unable to act. Sweden has let our African American Community down in the United States. I watched the tapes of A$AP Rocky, and he was being followed and harassed by troublemakers. Treat Americans fairly! #FreeRocky