US-Südgrenze 09. November 2018 09:18; Akt: 09.11.2018 09:22 Print

Trump verschärft Regeln für Asylsuchende

Asylverfahren sollen grundsätzlich nur noch an offiziellen Grenzübergängen möglich sein – so will es eine Proklamation, die der US-Präsident am Freitag unterschreiben will.