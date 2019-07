Trump will die Antifa zur Terrororganisation machen

Schon bei einer Wahlkampfveranstaltung sprach Trump wenig schmeichelhaft über die Antifa. Es handle sich um "kranke, schlimme Menschen", so Trump. Auf Twitter legte er jetzt nach: So soll es Überlegungen geben, die Antifa als "eine große Organisation des Terrors" einzustufen. Das "würde die Arbeit der Polizei erleichtern", so Trump.

Unklar ist, wie groß die Antifa-Bewegung in den USA überhaupt ist. Die "Anti-Defamation League", eine Aniti-Rassismus-Organisation, geht von einer "losen Ansammlung" von Gruppen und Einzelpersonen aus. Bereits vor Trump hatten sich die Senatoren Ted Cruz und Bill Cassidy dafür ausgesprochen, die Antifa zur inländische Terrororganisation einzustufen.

Grund seien Angriffe wie jener auf den Journalisten Andy Ngo, der bei Konflikten zwischen Antifa-Mitgliedern und rechten Demonstranten in Portland verletzt worden sei. Die Mitglieder der Antifa seien "gewalttätige, maskierte Tyrannen", so Cassidy. Gruppen, die sich selbst Antifa nennen und Antifa-Symbole nutzen, gibt es weltweit. Ihre Ansichten und ihre Vorgehensweisen unterscheiden sich aber von Land zu Land teils extrem.

(rfi)