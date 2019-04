Türkei schnappt Saudi-Spione im Fall Khashoggi

Wie die Nachrichtenagentur Anadolu am Freitag berichtet, wurden in der Türkei zwei mutmaßliche saudische Spione festgenommen. Derzeit wird geprüft, ob sie etwas mit dem Mord des Journalisten und Regierungskritikers Jamal Khashoggi vor einem halben Jahr zu tun haben.

Der regimekritische Journalist Jamal Khashoggi hatte am zweiten Oktober das saudische Konsulat in Istanbul betreten. Seitdem fehlte jede Spur von ihm. Während viele schon davon sprachen, dass er tot sei, dementierte das offizielle Saudi Arabien lange. Erst zwei Wochen nach dem Verschwinden Khashoggis gab man zu, dass er in der Botschaft starb.

Die Leiche blieb weiterhin verschwunden. Noch am 21. Oktober sagte der saudische Außenminister, dass man nicht wisse, wo die Leiche ist. Teile des zerstückelten Körpers wurden im Oktober schließlich Garten des saudischen Konsuls in Istanbul gefunden.

