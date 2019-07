Hooligans verprügeln 21-Jährigen in Münchner U6

Bereits am 08.Dezember 2018, gegen 14.20 Uhr, kam es in einer Münchener U-Bahn, die sich auf dem Weg zum Fußballstadion in Fröttmaning befand, zu einer gefährlichen Körperverletzung und einer Beleidigung.

Vier Hooligans, die augenscheinlich Fans vom 1. FC Nürnberg waren, sangen laut. Ein 21-Jähriger aus Bremen bat die vier Personen, leiser zu sein. Daraufhin wurde er von ihnen beschimpft und als "Transe" beleidigt, wie die Polizei in einer Aussendung berichtet.

Nach der Einschätzung des 21-Jährigen könnte die Beleidigung aufgrund einer von ihm mitgeführten Handtasche erfolgt sein. Im weiteren Verlauf wurde er von den Tatverdächtigen geschlagen und dabei verletzt. Am Münchener U-Bahnhof Universität zogen zwei Zeugen den Verletzten aus der U-Bahn. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach den U-Bahn-Schlägern:

(Red)