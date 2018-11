Jetzt live: Trump feiert sich selbst vor der Presse

Die Verluste sind deutlich, haben sich im Vergleich zu den düsteren Prognosen mancher Experten aber in Grenzen gehalten: Die Republikaner haben bei den Midterm Elections am Dienstag die Mehrheit im Repräsentantenhaus eingebüßt, 27 Sitze an die Demokraten verloren. Die Mehrheit im Senat konnte die Präsidentenpartei aber um 2 Sitze ausbauen – für US-Medien ein Zeichen, dass das Land so gespalten ist wie selten zuvor.

