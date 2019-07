Besucher nach Unwetter in deutscher Höhle gefangen

Nach einem Wasseranstieg in einer Höhle bei Reutlingen im deutschen Baden-Württemberg sind zwei Männer unter der Erde eingeschlossen. Ein Höhlenführer und ein Tourist seien während eines Unwetters von steigendem Wasser in der Falkensteiner Höhle bei Grabenstetten überrascht worden.

Dies sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP am Sonntagabend. Ihnen sei "der Rückweg abgeschnitten", hieß es weiter. Feuerwehr und Polizei seien mit einem Großaufgebot vor Ort.

Wegen der starken Strömung konnten die Taucher der Höhlenrettung erst im zweiten Anlauf zu den Eingeschlossenen in der sogenannten "Reutlinger Halle" vordringen, wie die "Welt" berichtet. Diese liegt etwa 650 Meter tief in der Höhle, hinter einem Siphon – einer Stelle die nach starken Regenfällen nicht ohne Tauchausrüstung überwunden werden kann.

Bergung erst am Montag

Den beiden gehe es "den Umständen entsprechend gut", sagte der Sprecher weiter. Beide seien unverletzt und es bestehe keine Lebensgefahr. Sie würden bis zur Rettung, die am Montagmorgen beginnen solle, mit Lebensmitteln, Getränken und wärmender Kleidung wie Neoprenanzügen versorgt. Ein kleines Team der Einsatzkräfte bleibt vor Ort.

Am Morgen solle es gegen 07.00 Uhr eine weitere Lagebesprechung geben. Die Falkensteiner Höhle befindet auf der Schwäbischen Alb in Baden-Württemberg.

Ähnliche Situation vor 16 Jahren

Am 1. Juni 2003 waren vier unzureichend ausgerüstete Studenten in eine ähnliche Situation geraten. Sie hatten alle Warnungen in den Wind geschlagen – nach dem angekündigten Starkregen war ihnen ebenfalls der Rückweg aus der "Reutlinger Halle" versperrt. Auch sie mussten gerettet werden.

