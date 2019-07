Tornado verwüstet Strand in Italien und Korsika

Nach den schweren Unwettern auf der griechischen Urlauberinsel Chalkidiki, bei denen sieben Menschen ums Leben gekommen sind, wüten nun erneut in Italien und auf der französischen Insel Korsika schwere Gewitter.

Die italienische Stadt Castel Volturno, rund 35 Kilometer nordwestlich von Neapel, wurde am Samstag von einem Tornado überrascht. Eine Wasserhose hat einen vollen Strand getroffen und bei den Badegästen Panik ausgelöst. Mehrere Menschen wurden den Berichten zufolge durch umherfliegende Gegenstände verletzt.

Ein Urlauber hat den Moment per Video festgehalten (s.o.). Viele der Strandbesucher, so auch der Filmer, sind in ein Restaurant geflüchtet, um dort Schutz zu finden.

Gigantische Wasserhose traf Korsika

Ein ähnliches Bild beobachteten die Bewohner und Urlauber auf Korsika. Videos im Netz zeigen, wie ein Tornado auf den Hafen von Bastia zurollt.





Mini-Tsunami in Menorca

Die beliebte Balearen-Insel Menorca hingegen wurde von einer fast zwei Meter hohen Welle überrascht. Der Hafen von Citadella wurde getroffen.

