"VEGDOG" – das erste vegane Hundefutter

Der Hund vom Tessa Zaune-Figlar (34) litt an einer Futtermittelunverträglichkeit – in ihrer Verzweiflung entwickelte die Deutsche das spezielle Hundefutter "VEGDOG".

„Am Anfang hielt ich das für einen Scherz. Einen Hund vegan zu ernähren – wie sollte das denn funktionieren?”, so Tessa . „Aber ich dem Ganzen eine Chance.”

Das Futter für ihren Rüden Nelson wurde nach speziellen Rezepturen zubereitet. Und siehe da: Nach rund vier Wochen war der Hund beschwerdefrei. Mittlerweile ernährt sich Nelson seit sieben Jahren vegan, so seine Besitzerin.

Hundefutter aus regionalen Produkten und ohne Konservierungsstoffe

Anfangs sorgte noch die zeitaufwendige Zubereitung des Futter für sorgen, dann dachte sich Tessa: "Das muss doch einfacher gehen". Und so entstand die Idee zu „VEGDOG“, veganes Futter für Hunde. Gemeinsam mit Tierärzten und Fachlaboren wurde ein Jahr am neuen Produkt gearbeitet. Das Ziel: Die unterschiedlichen Futtersorten sollten den Hund mit allen wichtigen Nährstoffen versorgen, verwendet werden für das Hundefutter nur regionale Zutaten. „VEGDOG” ist außerdem frei von Lock-, Farb-, und Konservierungsstoffen.

Wer mehr über das Produkt erfahren will – am Dienstagabend wird „VEGDOG“ in "Die Höhle der Löwen" präsentiert.





