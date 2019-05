Vater geht arbeiten, Bub (4) stirbt in Hitze-Auto

Ein junger Vater ist am Samstag im US-Bundesstaat wegen fahrlässiger Tötung seines vierjährigen Sohnes festgenommen worden. Er soll das Kind im abgestellten Auto einfach zurückgelassen haben, während er seiner Arbeit im Rahmen eines Grillfests in der Innenstadt der Gemeiden St. Paul nachging. Das berichtete "ABC News" am Montag.

Das Arrest-Foto von Kristopher T. (Bild: Ramsey County Jail) Das Arrest-Foto von Kristopher T. (Bild: Ramsey County Jail)

Nach eigener Aussage will Kristopher T. (26) mehrere Stunden in Begleitung seines Sohnes verbracht haben, als dieser gegen 14.45 Uhr klagte, müde zu sein. Deshalb habe er ihn in den Wagen gesetzt, das Fenster einen Spalt geöffnet und ihm ein Spiel zur Unterhaltung gegeben.

54 Grad im Auto

Als der 26-Jährige gegen Viertel Sechs zurückkehrte war es bereits zu spät. Er bemerkte, dass der Körper des vier Jahre alten Buben "steif" gewesen sei. Auf Ansprechversuche reagierte das Kind nicht mehr.

Sofort raste er mit seinem Sohn ins Krankenhaus, doch die Ärzte konnten nur noch den Tod feststellen. Der Kleine dürfte in dem aufgeheizten Auto einen Hitzschlag erlitten haben. In der prallen Sonne dürften im Inneren des Fahrzeugs bis zu 54 Grad Celsius geherrscht haben.

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(rcp)