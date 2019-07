Vater kettet Sohn über Monate am Hals fest

Unglaublicher Fall in Russland: Ein zehnjähriger Bub wurde von seinem Vater monatelang in der Scheune gefangen gehalten. Der 46-Jährige legte seinem Sohn Tikhon am Hals eine Kette an und befestigte diese an einem Regal, wie das russische Online-Portal "rg.ru" berichtet. Jetzt drohen ihm fünf Jahre Haft.

In Supermarkt geflüchtet

Die Ketten waren zudem mit mehreren Vorhängeschlössern fixiert. Dennoch gelang dem Jungen die Flucht. In einem Supermarkt im Nachbardorf habe er um Hilfe gebeten. Von Einsatzkräften konnte das Schloss an der Kette mit einem Bolzenschneider entfernt werden.

Der Bub wirkte verstört, dreckig und abgemagert. Laut russischen Medienberichten wurde er in der Nacht in der Scheune angekettet, tagsüber musste er im Garten arbeiten.

Mutter ist schockiert

Weil Tikhon angeblich beim Stehlen erwischt worden sein soll, habe der Vater die fürchterliche Strafe angeordnet. Die Rettungskräfte brachten den Zehnjährigen in eine Klinik, anschließend wurde er einem Sozial-Rehabilitationszentrum übergeben.

Die leibliche Mutter des Opfers ist schockiert, darüber, was ihr Ex-Mann dem Kind angetan hat. Sie "werde alles tun", um zu verhindern, dass ihr Sohn zu ihm zurückkehren müsse. "Ich möchte, dass er bei mir ist und nicht bei seinem Tyrannen-Vater."



(red)